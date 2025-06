Wetter: Gewitterfront bringt Sturm und heftigen Regen

Auch am Donnerstag und Freitag zeigt sich ein ähnliches Bild: Gewitter am Tag und ruhigeres Wetter in der Nacht. Dabei kühlt es sich am Donnerstag auf 18 bis 23 Grad ab, bevor am Freitag wieder bis zu 24 Grad erreicht werden können. Regen, Wind und Gewitter schwächen sich laut DWD zwar leicht ab, haben Thüringen bis zum Ende der Arbeitswoche jedoch weiterhin fest im Griff.