Im weiteren Tagesverlauf breiten sich von Westen her erneut kräftige Gewitter aus. Besonders am Nachmittag und Abend besteht Unwettergefahr mit Starkregen bis 15 Litern pro Quadratmeter, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch abseits der Gewitter frischt der Wind deutlich auf. In höheren Lagen wie dem Fichtelberg, dem Brocken oder im Thüringer Wald rechnet der DWD ebenfalls mit Sturmböen.