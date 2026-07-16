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Wetter Gewitter und Starkregen – Unwetter am Freitag möglich

Schon heute kann es gerade in Sachsen durch Gewitter, Starkregen und Sturmböen ungemütlich werden. Doch das dient nur als Vorbote vor möglichen Unwettern am Freitag.

Wetter: Gewitter und Starkregen – Unwetter am Freitag möglich
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Auch in Thüringen besteht am Freitag "Unwetterpotential". (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Magdeburg/Dresden/Erfurt - In Sachsen kommt es am Donnerstag vereinzelt zu Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Diese kommen jedoch nur lokal begrenzt ab dem Mittag im Bergland und der Oberlausitz vor, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Freitag werden dann in Sachsen sowie in Sachsen-Anhalt und Thüringen aber zum Teil schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen erwartet. Laut den Wetterexperten besteht dann ein "erhöhtes Unwetterpotential". 

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Zunächst bleibt es am Donnerstag in Sachsen und Sachsen-Anhalt bewölkt. In Thüringen kommt vermehrt die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad. Während es in Sachsen jedoch gebietsweise ungemütlich wird, besteht in den anderen beiden Bundesländern nur eine "geringe Gewitterneigung". 

Nach den möglichen Unwettern am Freitag wird es am Samstag dann wieder ruhiger. Laut dem DWD bleibt es stark bewölkt. Gewitter und Schauer werden jedoch nur noch vereinzelt erwartet. Die Höchsttemperaturen sinken auf 18 bis 24 Grad.