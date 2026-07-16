Wetter: Gewitter und Starkregen – Unwetter am Freitag möglich

Magdeburg/Dresden/Erfurt - In Sachsen kommt es am Donnerstag vereinzelt zu Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Diese kommen jedoch nur lokal begrenzt ab dem Mittag im Bergland und der Oberlausitz vor, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Freitag werden dann in Sachsen sowie in Sachsen-Anhalt und Thüringen aber zum Teil schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen erwartet. Laut den Wetterexperten besteht dann ein "erhöhtes Unwetterpotential".