Für die Sängerin Leony hatte das zurückliegende Wochenende wohl einen der extremsten Kontraste ihrer bisherigen Karriere – und Oberhof hat seinen Beitrag dazu geleistet. Noch am Samstag stand die Sängerin in Hamburg auf der Bühne. Rund 12.000 Menschen feierten dort in der Barclays Arena mit ihr, jubelten Leony zu, sangen Lieder textsicher mit. Sie galt als einer der größten Stars auf der Bühne bei „Radio Hamburg: Stars for free“.