Wetter Frühwinter im Spätherbst

Und wo kann mit Schnee gerechnet werden?

Teils kräftigere Schneefälle seien am Mittwoch teilweise in einem Streifen vom Emsland bis ins südliche Schleswig-Holstein möglich. Einige Zentimeter Nassschnee könnten sich dort durchaus akkumulieren, sagt Jonas. Und auch im Zuge einer Front, die vom Nordwesten in die Mitte ziehe und am Donnerstagmorgen die Alpen erreiche, wird laut DWD in höheren und mittleren Lagen Schnee erwartet. "Eventuell schaffen es die Flocken an der einen oder anderen Stelle auch bis in die tiefsten Lagen."