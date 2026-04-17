Wetter: Frühling macht Pause – kühleres Wetter am Wochenende

Konkret bedeutet das: Die Temperaturen rauschen in den Keller. Während am Samstag die Höchstwerte noch zwischen 13 Grad an der Nordsee und bis 24 Grad im Süden liegen, sinken sie bis Montag auf bis zu 9 ab. Der Tiefdruckeinfluss sorgt zudem für unbeständiges Wetter mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern.