Bayern ist damit in Deutschland keine Ausnahme. Auch im bundesweiten Vergleich wertete der DWD das Frühjahr als deutlich zu warm und extrem trocken. "Dazu schien die Sonne nahezu ungebremst", hieß es in einer Mitteilung. Zumindest im Mai bildete Bayern jedoch eine Ausnahme. Hier schien die Sonne in diesem Monat so wenig, wie in keinem anderen Bundesland.