Feiertagsfinale mit Glättegefahr

Der zweite Weihnachtsfeiertag beginnt verbreitet mit Frost, örtlich ist auch mit Glätte zu rechnen. Von der oberen Donau bis zum unteren Inn hält sich gebietsweise zäher Hochnebel. Sonst zeigt sich nach trübem Start häufig die Sonne. In Hochfranken und im westlichen Alpenvorland teils leichter Dauerfrost, sonst null bis fünf Grad.