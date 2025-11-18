Wetter: Frost und Schnee sorgen für glatte Straßen in Bayern

Für heute erwartet der DWD von Franken bis in den Bayerischen Wald eine dichte Wolkendecke. Über Sonne können sich dagegen die Menschen in den Landkreisen vom Bodensee bis in die niederbayerische Donauregion freuen. Frostig bleibt es im Frankenwald mit 0 Grad, bis zu 6 Grad werden in der Rhein-Main-Region erwartet.