Wetter: Frost und Schnee in Bayern

Am Sonntag bleibt es in den niedrigen Lagen nebelig-trüb, in Alpennähe und in Mittelgebirgslagen kommt viel Sonne durch. Am höheren Alpenrand erreichen die Temperaturen etwa 8 Grad, sonst 0 bis 5 Grad. Auch in der Nacht zum Montag besteht wieder Glatteisrisiko.