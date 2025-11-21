Wetter Frost und Glätte – Winterliche Aussichten für Deutschland

Temperaturen bleiben frostig

Auch am Wochenende bleibt Glätte vielerorts ein Thema: Im Westen, Südwesten sowie an den Küsten kann es durch Schneegriesel oder Schneeschauer rutschig werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte (DWD). An den Alpen und im südlichen Vorland sind leichte Schneefälle möglich, örtlich können bis zu zehn Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.