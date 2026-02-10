München (dpa/lby) - Der Dienstag startet in Bayern mit Frost, örtlich kann es Glätte und Nebel geben. Teilweise komme es bis zum Vormittag zu Sichtweiten von unter 150 Metern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf ziehen dann demnach zunehmend Wolken auf. Ab Mittag können in den westlichen Landesteilen vereinzelt ein paar Tropfen fallen. Die Sonne zeigt sich voraussichtlich nur im Bayerwald und am östlichen Alpenrand länger. Die Höchstwerte reichen von vier bis zehn Grad.
Wetter Frost, Glätte, Nebel - bleibt das Wetter so ungemütlich?
dpa 10.02.2026 - 06:52 Uhr