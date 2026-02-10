Wetter: Frost, Glätte, Nebel - bleibt das Wetter so ungemütlich?

 
Zurzeit zeigt sich der Winter nicht von seiner schönen Seite. Eine Chance auf Sonne gibt es in Bayern in den nächsten Tagen nur an wenigen Orten.

Der Dienstag startet mit Frost und mancherorts Nebel. Am Mittwoch droht wieder örtlich Glatteis durch überfrierende Nässe. Foto: Pia Bayer/dpa

München (dpa/lby) - Der Dienstag startet in Bayern mit Frost, örtlich kann es Glätte und Nebel geben. Teilweise komme es bis zum Vormittag zu Sichtweiten von unter 150 Metern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf ziehen dann demnach zunehmend Wolken auf. Ab Mittag können in den westlichen Landesteilen vereinzelt ein paar Tropfen fallen. Die Sonne zeigt sich voraussichtlich nur im Bayerwald und am östlichen Alpenrand länger. Die Höchstwerte reichen von vier bis zehn Grad. 

Am Mittwoch könnte es noch ungemütlicher werden: In der Nacht zieht laut dem DWD anhaltender Regen auf. Den ganzen Tag über könnte es verregnet und windig sein. In den Mittelgebirgen setzt Tauwetter ein. Die Temperaturen liegen bei milden fünf Grad in Hochfranken und im Bayerwald sowie bis zwölf Grad am Spessart und im Alpenvorland. In der Nacht zum Donnerstag könnte es zunächst vorübergehend trocken bleiben, dann kommt neuer Regen auf.