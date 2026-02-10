Wetter: Frost, Glätte, Nebel - bleibt das Wetter so ungemütlich?

Am Mittwoch könnte es noch ungemütlicher werden: In der Nacht zieht laut dem DWD anhaltender Regen auf. Den ganzen Tag über könnte es verregnet und windig sein. In den Mittelgebirgen setzt Tauwetter ein. Die Temperaturen liegen bei milden fünf Grad in Hochfranken und im Bayerwald sowie bis zwölf Grad am Spessart und im Alpenvorland. In der Nacht zum Donnerstag könnte es zunächst vorübergehend trocken bleiben, dann kommt neuer Regen auf.