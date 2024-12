Wetter: Frost, aber kaum Schnee in Bayern

In der Nacht zu Donnerstag klingt am Alpenrand der Schneefall ab. Bei Tiefstwerten von 0 bis -6 Grad wird es den Angaben nach streckenweise glatt. Der DWD erwartet flächendeckenden Frost und starke Sichteinschränkungen durch Nebel. Am Tag bleibe es nördlich der Donau und in Teilen Niederbayerns meist stark bewölkt oder trüb. Im Süden seien die Chancen auf Sonne größer. Doch im Laufe des Tages ziehen laut DWD auch dort dichte Wolken auf. In Teilen Frankens kann es regnen, anfangs auch schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +5 Grad.