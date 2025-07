Wetter: Freundliches Wetter am Mittwoch - bis zu 28 Grad möglich

München (dpa/lby) - Nach Gewittern und einer Abkühlung soll der Mittwoch in Bayern freundlicher und wärmer werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 22 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und bis zu 28 Grad in Donaunähe. Mit mehr Wolken muss man demnach in Franken und Alpennähe rechnen, kann aber auch dort auf einen Schirm verzichten, da es meist trocken sein soll. Am späten Abend kann es in den Alpen Regenschauer geben. Während es in Nordbayern nachts weitestgehend trocken bleiben soll, kommen laut den Wetterexperten aus Südwesten Schauer und möglicherweise auch Gewitter.