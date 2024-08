Wetter Feiertag und Sommerwetter sorgen für volle Autobahnen

München (dpa/lby) - Strahlender Sonnenschein und der Feiertag "Mariä Himmelfahrt" in vielen Teilen Bayerns haben vor allem auf den Autobahnen in Richtung Süden und in Urlaubsgebiete zu dichtem Verkehr geführt. Besonders betroffen waren die A8, A9 und A3, wo es auch zu Staus kam. Auch die Rückreise aus Urlaubsregionen sowie Baustellen trugen laut Polizei und ADAC auf etlichen Strecken zu längeren Wartezeiten bei. Besonders stark befahren waren die Hauptverkehrsachsen in und um München sowie in Richtung der Alpenregionen.