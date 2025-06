Wetter: Fast in ganz Bayern mehr als 30 Grad erwartet

München (dpa/lby) - Sonnig und sehr heiß lautet die Wetterprognose für den letzten Tag der Pfingstferien. In Bayern werden im Verlauf des Tages zwischen 31 und 36 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach liegen die Temperaturen lediglich in den Alpen und den westlichen Mittelgebirgen unter der 30-Grad-Marke. In Teilen Unter- und Mittelfrankens hingegen sei von starker Wärmebelastung auszugehen.