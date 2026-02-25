 
Wetter Experten erwarten Entspannung bei Hochwasser in Bayern

Nach starken Regenfällen geben Experten Entwarnung: In Bayern sinkt die Hochwassergefahr, da kein weiterer Niederschlag vorhergesagt ist.

Wetter: Experten erwarten Entspannung bei Hochwasser in Bayern
Nach den Hochwasserwarnungen zum Wochenanfang entspannt sich die Lage nun. (Archivbild) Foto: Pia Bayer/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Nach dem Ende der starken Regenfälle rechnen die Experten mit einer deutlichen Entspannung der Hochwassersituation in Bayern. Vorläufig sei laut Wettervorhersage kein Niederschlag mehr zu erwarten und auch die Schneeschmelze sei nur gering, berichtete der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt in Augsburg. Die Hochwasserwellen könnten sich dadurch weiter abbauen und über Main und Donau ablaufen.

Der Regen zum Wochenbeginn hatte dazu geführt, dass in verschiedenen Regionen des Freistaats von den Behörden Hochwasserwarnungen herausgegeben wurden. An etlichen Gewässern wurden die Meldestufen eins und zwei erreicht, bei denen Felder oder einzelne Straßen überschwemmt werden können. Mitunter wurde auch die dritte Meldestufe erreicht.