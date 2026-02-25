Wetter: Experten erwarten Entspannung bei Hochwasser in Bayern

Augsburg (dpa/lby) - Nach dem Ende der starken Regenfälle rechnen die Experten mit einer deutlichen Entspannung der Hochwassersituation in Bayern. Vorläufig sei laut Wettervorhersage kein Niederschlag mehr zu erwarten und auch die Schneeschmelze sei nur gering, berichtete der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt in Augsburg. Die Hochwasserwellen könnten sich dadurch weiter abbauen und über Main und Donau ablaufen.