Im Norden bleibt es am letzten Tag vor dem Wochenende eher kühler. Dort sind Höchsttemperaturen von 19 bis 24 Grad angesagt. Leichter Regen soll vom Vormittag an im Westen aufziehen und weiter in den Osten wandern. Dort sollen die Schauer am Nachmittag dann wieder abziehen. Einzelne Gewitter könnte es noch in Sachsen und im Südosten Bayerns geben. Berlin und Brandenburg sollen dagegen verschont bleiben - dort hatten Sturmböen am Donnerstag erneut Bäume und Äste zu Fall gebracht. Es gab mehrere Schwerverletzte.