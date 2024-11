Am Sonntag werden die Temperaturen deutlich über den Gefrierpunkt klettern. Im Westen sei mit 10 bis 15 Grad und im Osten mit 6 bis 10 Grad zu rechnen. Im Flachland taue der Schnee dann ab, so der Wetterexperte. In den Alpen und im Bayerischen Wald werde der Schnee aber liegen bleiben. Zum Wochenstart bleibt es nach Angaben des DWD warm, mit sechs Grad in Niederbayern sowie 15 Grad am Untermain und am höheren Alpenrand.