Wetter: Es wird wärmer - aber regnen soll es trotzdem

Auch heute kann es am Vormittag noch Wolken und Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages werden bis zu 21 Grad im Bayerwald und bis zu 26 Grad am Alpenrand erwartet. Im Fichtelgebirge erreichen die Temperaturen 19 Grad, in der südlichen Oberpfalz können bis zu 25 Grad erreicht werden.