Wetter: Es wird wärmer - aber regnen soll es trotzdem

München (dpa/lby) - Pünktlich zum Start ins Wochenende wird es wieder wärmer. Beständig bleibt das Wetter aber nicht: Für Sonntag sind wieder Schauer und Gewitter angekündigt.
Pünktlich zum Wochenende sollen die Temperaturen im Freistaat wieder steigen. Beständig bleibt das Wetter aber nicht.
München (dpa/lby) - Pünktlich zum Start ins Wochenende wird es wieder wärmer. Beständig bleibt das Wetter aber nicht: Für Sonntag sind wieder Schauer und Gewitter angekündigt.
Nach der Werbung weiterlesen
Auch heute kann es am Vormittag noch Wolken und Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages werden bis zu 21 Grad im Bayerwald und bis zu 26 Grad am Alpenrand erwartet. Im Fichtelgebirge erreichen die Temperaturen 19 Grad, in der südlichen Oberpfalz können bis zu 25 Grad erreicht werden.
Allerdings soll es am Wochenende windig werden: Heute und am Sonntag erwartet der DWD gebietsweise Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. In höheren Lagen seien vereinzelt Sturmböen mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich.
Der Sonntag startet in Bayern laut DWD wieder bewölkt. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu 16 Grad in Franken und 25 Grad am Bodensee. In ganz Bayern soll es Schauer geben, an den Alpen erwartet der DWD am Nachmittag auch Gewitter. Dabei seien Windböen bis zu 60 Stundenkilometern, Starkregen mit 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und kleinkörniger Hagel zu erwarten.