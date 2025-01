Wetter: Es wird wärmer, aber nicht weniger glatt

Orkanböen auf der Zugspitze

In der Nacht zu Donnerstag regnet es fast in ganz Bayern bei Temperaturen zwischen plus vier und minus einem Grad. Es besteht Glättegefahr. In den Kammlagen der Alpen und auf exponierten Gipfeln gibt es Sturmböen von bis zu 100 km/h. Auf der Zugspitze erwartet der DWD sogar Orkanböen mit 120 km/h. Im Verlauf des Tages bleibt es in Nordbayern regnerisch. In Franken kann am Abend auch Schnee fallen. In Südbayern und der Oberpfalz regnet es erst im Verlauf des Tages. Die Temperaturen steigen auf fünf bis zwölf Grad. Der DWD erwartet außerdem in Böen starken bis stürmischen Wind.