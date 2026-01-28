Wetter Es bleibt winterlich in Deutschland

Berlin - Auch heute müssen sich die Menschen in Teilen Deutschlands auf winterliche Verhältnisse mit Regen und Schnee einstellen. Über den Tag fällt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst Regen im Westen, Südwesten und Teilen der Mitte. Vom Emsland über Ostwestfalen, Teile Niedersachsens bis nach Thüringen und Nordhessen rechnen die Experten mit Schnee. Ab dem Nachmittag fällt dann auch im Südwesten die Schneefallgrenze, wie der DWD weiter mitteilte. Im Nordosten und Osten bleibt es hingegen meist trocken.