München (dpa/lby) - Nach kurzer Aufheiterung steht Bayern das Eintreffen eines neuen Tiefs aus Italien bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet heute anfangs teils freundliches Wetter mit etwas Sonne, teils aber auch Nebel oder Hochnebel. Am Vormittag ist mit Glätte zu rechnen. Im Tagesverlauf halten vermehrt Wolken Einzug, die Höchsttemperaturen liegen mit 1 bis 5 Grad über dem Gefrierpunkt, an den Alpen und am Spessart sogar noch etwas höher.
Wetter Erst Sonne, dann Wolken und Glättegefahr
dpa 04.02.2026 - 06:07 Uhr