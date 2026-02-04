Wetter: Erst Sonne, dann Wolken und Glättegefahr

Für die Nacht zum Donnerstag erwarten die Meteorologen zunehmend starke Bewölkung und in der Osthälfte Bayerns zum Teil gefrierenden Regen, Schnee oder Schneeregen dagegen nur in den Kammlagen der Mittelgebirge. In Süd- und Ostbayern kann es bei Regen oder Sprühregen zu Glatteis kommen. Am Donnerstagmorgen wird es demnach trüb, mit Niederschlägen vom östlichen Alpenrand über Niederbayern bis nach Norden ins Vogtland - teils als Schnee oder Schneeregen. Teils ist laut Wetterdienst auch Glatteisbildung sehr wahrscheinlich.