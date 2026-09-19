Wetter: Erst Sonne, dann Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - Das Wochenende startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst freundlich und trocken. Am Samstag ziehen im Tagesverlauf von Nordwesten her mehr Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad, im Bergland teils auf 19 Grad. In exponierten Lagen sind den Meteorologen zufolge einzelne Windböen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.