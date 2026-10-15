Wetter: Erst frostig, dann Sonne und bis 20 Grad - nur nicht überall

München (dpa/lby) - Das Herbstwetter zeigt sich in Bayern am Morgen erst einmal neblig, dann aber von seiner freundlichen Seite - wenn auch nicht überall. Nach einer kalten Nacht mit örtlichem Frost lösen sich Nebel und Hochnebel laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur zögerlich auf. An der oberen Donau und auch in Mainfranken soll es örtlich ganztägig trüb bleiben. Sonst aber wird es laut DWD freundlich und trocken.