München (dpa/lby) - Bayern stehen an diesem Wochenende Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad bevor - zugleich steigt die Gefahr von starken Gewittern. Im Freistaat werde es am Samstag verbreitet zwischen 30 und 35 Grad heiß, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München mit. Einzig in den östlichen Mittelgebirgen und in Niederbayern würden maximal um die 29 Grad erreicht.