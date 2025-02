Meteorologe: Temperaturen kommen "wieder aus dem Eiskeller"

"In der zweiten Wochenhälfte setzt sich von Südwesten voraussichtlich eine markante Milderung durch", sagt Meteorologe Bauer. Bis Freitag können die Höchstwerte im Westen örtlich auf vorfrühlingshafte plus 15 Grad steigen. "In der Osthälfte wird es voraussichtlich vorerst nicht ganz so mild, aber auch dort kommen die Temperaturen wieder aus dem Eiskeller!"