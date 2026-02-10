Wetter Eis und Schnee schmelzen - In Mittelfranken droht Hochwasser

München (dpa/lby) - Am Dienstag nähert sich Bayern von Westen her ein Randtief des atlantischen Tiefs Tamara. Im Osten des Freistaats von Oberfranken über Niederbayern bis zum östlichen Alpenraum ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Tagesverlauf freundlich mit hervorkommender Sonne. Von Unterfranken bis nach Schwaben und Oberbayern wird es hingegen nach freundlichem Tagesanfang wieder bedeckt und es kommt geringer Regen auf. Die Temperaturen im Freistaat sind mit 4 bis 8 Grad relativ mild und dürften Eis und Schnee weiter schmelzen lassen.