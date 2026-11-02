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Wetter Eher Sonne als viele Wolken - ruhiges Herbstwetter hält an

Regenschirme können in den kommenden Tagen in Hessen zu Hause bleiben - die Meteorologen sagen vorerst keine Niederschläge voraus.

Wetter: Eher Sonne als viele Wolken - ruhiges Herbstwetter hält an
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Viele Spaziergänger freuen sich an den gegenwärtigen regenfreien Tagen über die bunten Farben des Herbstes. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Offenbach (dpa/lhe) - Das immer wieder sonnige Herbstwetter in Hessen hält in den kommenden Tagen an - viel Regen ist vorerst nicht in Sicht. Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise scheint die Sonne vor allem in einem Streifen vom Rhein-Main-Gebiet bis Fritzlar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 8 bis 10 Grad, im höheren Bergland 4 bis 7 Grad. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf 2 bis minus 2 Grad. 

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Am Dienstag ist es in Hessen teils stark, teils gering bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad, in den Bergen zwischen 4 und 7 Grad. Am Mittwoch gibt es laut dem DWD im Norden erneut viele Wolken, im Süden dagegen eher Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, in Hochlagen 3 bis 7 Grad. Auch am Donnerstag wird in Hessen kein Regen erwartet.