Offenbach - Saharastaub trübt in Teilen Deutschlands weiterhin das Frühlingswetter. Im Süden und Westen Deutschlands kann der Himmel heute noch einmal milchig-trüb aussehen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte. Ansonsten wird es in diesen Regionen meist sonnig, in der Osthälfte heiter bis wolkig und im Norden und Nordosten teils dicht bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad, an der See um 10 Grad.