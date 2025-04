Die Temperaturen sollen in Thüringen und Sachsen bis zu 21 Grad erreichen. In Sachsen-Anhalt sind sogar 22 Grad möglich. Am Dienstag soll es örtlich regnen, weitere Gewitter seien möglich. Die Temperaturen können bis zu 20 Grad erreichen. Bis zum Wochenende sorgt milde Luft für Temperaturen um 18 Grad. Am Wochenende soll es kühler werden - Frost in Bodennähe sei möglich.