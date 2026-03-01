Wetter: Drei Menschen brechen am Eibsee ins Eis ein

Demnach waren drei Menschen im Randbereich der Eisfläche in Not geraten. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Luftkissenfahrzeug zur Rettung aus. Ein Hubschrauber sowie zahlreiche Rettungskräfte und die Polizei unterstützten den Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers blieben die drei Verunglückten unverletzt, da sie im flachen Gewässer eingebrochen waren.