Wetter: Der Sommer kehrt zurück - Temperaturen bis 32 Grad

Auch der Samstag bringt zunächst reichlich Sonnenschein. Im Laufe des Abends ziehen von Südwesten her aber immer mehr Wolken auf. Im Süden Bayerns steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen oder erste Gewitter - zunächst vor allem an den Alpen. Die Temperaturen klettern auf hochsommerliche 27 bis 32 Grad. Es weht meist schwacher Wind, der im Tagesverlauf von Südost auf Südwest beziehungsweise in Teilen Südbayerns auf West dreht.