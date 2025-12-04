Wetter Der Frühwinter schaltet auf "Herbstprogramm"

In der Nacht zum Freitag kann es im Süden und Südosten aber mitunter noch einmal Schnee geben. So könne es im Süden und Südosten schon in Lagen um 500 Meter weiß werden, wie Meteorologe Martin Jonas erklärt. "Da zeigt der Winter, dass er noch nicht so schnell aufgeben will, und im Berufsverkehr ist es wahrscheinlich klug, ein paar Minuten mehr einzuplanen."