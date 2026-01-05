Wetter: Dauerfrost diese Woche im Südosten Deutschlands

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich in dieser Woche auf Dauerfrost einstellen. Bis Freitag sollen die Temperaturen selbst tagsüber knapp unter dem Gefrierpunkt liegen, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Nachts kann es in den schneebedeckten Gebieten im Gebirge sogar knackig kalt werden. Da es schon in der kommenden Nacht aufklare, würden die Temperaturen dort in den strengen Frost abrutschen, hieß es. Darunter verstehen die Meteorologen Temperaturen von unter minus 10 Grad.