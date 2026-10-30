Wetter: Das Nebel-Roulette geht weiter

Im Alpenvorland hält sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen und am Vormittag zunächst oft Hochnebel. In Niederbayern sind die Chancen auf Sonne dagegen von Beginn an größer. Im Tagesverlauf scheint generell öfter Sonne, vor allem an den Alpen bleibt es aber meist stark bewölkt.