Wetter: Bis zu 39 Grad – Deutschland steuert auf heiße Tage zu

Am Dienstag zeigen sich demnach in der Nordhälfte noch viele Wolken am Himmel und es ziehen Schauer über Schleswig-Holstein. "Ganz anders zeigt sich das Wetter im Süden", sagt DWD-Meteorologe Markus Eifried. Dort lösten sich teils letzte Wolken zum Tagesbeginn auf, im Südwesten störe gar keine Wolke den blauen Himmel. Bei viel Sonne dort würden bis zu 33 Grad erreicht - im Norden bleibe es bei Temperaturen um die 22 Grad deutlich kühler.