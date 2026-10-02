Wetter Bis zu 24 Grad am Tag der Deutschen Einheit

Am Montag fällt im Süden anfangs stellenweise noch etwas Regen. Sonst erwartet uns nach örtlicher Nebelauflösung ein freundlicher Herbsttag. Lediglich im Norden sind die Wolken dichter. Dort kommt die Sonne kaum zum Zuge. Die Temperaturen bleiben unverändert und erreichen am Nachmittag meist angenehme 18 bis 23 Grad.