Wetter: Bis zu 18 Grad, leichter Regen und Sturmböen

Leipzig - Hochdruckeinfluss sorgt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für milde Temperaturen und Sonnenschein, am Abend regnet es. Nur in Sachsen bleibt es trocken, das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Hochlagen kommt es zu starken Windböen. Im Harz und auf dem Fichtelberg treten Sturmböen auf. Am Vormittag sind auf dem Brocken sogar Orkanböen mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 125 km/h möglich. Der Wetterdienst warnt vor herumfliegenden Gegenständen und herabstürzenden Ästen.