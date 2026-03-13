 
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können die Leute mit 18 Grad und milder Sonne rechnen. Auf dem Fichtelberg und Brocken warnt der DWD vor starken Windböen.

Wetter: Bis zu 18 Grad, leichter Regen und Sturmböen
Sturmböen auf dem Brocken, milde Sonne und gebietsweise Regen im Rest von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig - Hochdruckeinfluss sorgt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für milde Temperaturen und Sonnenschein, am Abend regnet es. Nur in Sachsen bleibt es trocken, das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Hochlagen kommt es zu starken Windböen. Im Harz und auf dem Fichtelberg treten Sturmböen auf. Am Vormittag sind auf dem Brocken sogar Orkanböen mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 125 km/h möglich. Der Wetterdienst warnt vor herumfliegenden Gegenständen und herabstürzenden Ästen.

Im Laufe des Tages ziehen in Mitteldeutschland vermehrt Wolken auf. Die Tageswerte klettern auf bis zu 18 Grad. Im Bergland liegen die Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, hieß es.

Dem DWD nach schwächt zum Wochenende der Wind ab, im sächsischen Bergland kann es weiterhin zu leichten Windböen kommen. Der Himmel bleibt bewölkt, gebietsweise regnet es.