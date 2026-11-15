Wetter: Bedeckter Himmel in Bayern - nur örtlich Sonne

München (dpa/lby) - Die Sonne tut sich in vielen Regionen Bayerns heute schwer. Bedeckter Himmel und zeitweiliger Regen erwartet stattdessen die Menschen im Freistaat. Lediglich in Richtung Oberpfalz, sowie zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit länger anhaltendem Sonnenschein. Im nördlichen Schwaben, Oberbayern und Franken hingegen ist gelegentlich mit Regen zu rechnen.