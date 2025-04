Am Montag werden am Main bis zu 13 Grad erwartet. Im Mittelgebirge vom Frankenwald bis zum Bayerischen Wald seien Temperaturen bis zu 7 Grad möglich. Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen weiter an: Für Dienstag rechnen die Wetterexperten mit bis zu 16 Grad in Teilen Unterfrankens. Bis zu 18 Grad werden dann am Freitag im Main-, Donau- und Bodenseeraum erwartet. Auch am kommenden Wochenende soll es frühlingshaft warm bleiben.