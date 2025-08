Wetter: Bayern startet mit Regen in die Sommerferien

Tagsüber gibt es immer wieder Schauer und Gewitter, die zum Nachmittag hin stärker werden. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 13 Grad. Der DWD erwartet am Vormittag vereinzelt Starkregen mit 15 bis 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in unter drei Stunden. Ab dem Nachmittag seien lokal auch bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Dazu kommen Hagel und Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern.