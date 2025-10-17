Heute kann es in der Donauregion und von Nordschwaben bis zur Hallertau nebelig sein. Nördlich der Altmühl soll es nieseln. Erst gegen Nachmittag kann es mal auflockern. Es bleibt kühl bei 10 bis 14 Grad. Die Nacht zum Samstag soll nebelig werden. Für Franken und die Oberpfalz kündigt der DWD ebenfalls Nieselregen an.