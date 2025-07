Wetter Bayern: Heute heiter bis wolkig: Wetteraussichten fürs Wochenende

Spätestens am Samstagnachmittag sollte man alles reinholen, was nicht nass werden soll: Von da an gewittert es bei 18 Grad am Alpenrand und 26 Grad am Untermain. Und das regnerische Wetter bleibt: Der Wetterdienst kündigt für Sonntag Regen und kräftige Gewitter an. Erst in der Nacht zum Montag wird es ruhiger.