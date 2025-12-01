Wetter Bayern: Frost und Nebel zum Dezember – Sonne ab Dienstag möglich

Auch in der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD in Nordbayern und im Alpenvorland Frost bei bis zu Minus sechs Grad. Nebelig soll es zudem in Franken, der Oberpfalz und im Süden Bayerns werden. Der Tag soll dafür dann weitgehend freundlich sein, mit Sonne bei einem bis sieben Grad. In der Nacht zum Mittwoch soll dann jedoch wieder dichter Nebel in den überwiegenden Teilen Bayerns aufkommen.