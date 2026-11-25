München (dpa/lby) - Mütze und Handschuhe sollten heute nicht im Schrank bleiben: In Bayern zeigt sich der Mittwoch laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar zeitweise sonnig, es bleibt aber kalt. Die Höchstwerte könnten zwischen minus 2 und plus 3 Grad liegen, in den Kammlagen und auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald um null Grad, auf der Zugspitze werde es nicht wärmer als minus sieben Grad. Im Bayerischen Wald kann es stellenweise auch bis minus neun Grad kalt werden, sagen die Wetterexperten voraus.