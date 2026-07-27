Wetter: Auf Wolken folgen Sonnenschein und Hitze

München (dpa/lby) - Die Woche beginnt in Bayern wolkig und feucht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Freistaat zunächst starke Bewölkung und zwischendurch Schauer, wie er mitteilt. Am Nachmittag und Abend wird es dann aber sukzessive trockener. Die Höchstwerte werden zwischen 22 und 27 Grad erwartet, westlich des Spessarts können auch 28 Grad erreicht werden. Zudem wird es windig, in den Bergen sogar mit stürmischen Böen.