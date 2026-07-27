 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Auf Wolken folgen Sonnenschein und Hitze

Wetter Auf Wolken folgen Sonnenschein und Hitze

Die Woche beginnt bewölkt und eher kühl, doch bis Mittwoch wird es von Tag zu Tag wärmer. Meteorologen erwarten Temperaturen über 30 Grad.

Wetter: Auf Wolken folgen Sonnenschein und Hitze
1
Die Menschen in Bayern müssen sich auf Temperaturen jenseits der 30 Grad einstellen. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

München (dpa/lby) - Die Woche beginnt in Bayern wolkig und feucht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Freistaat zunächst starke Bewölkung und zwischendurch Schauer, wie er mitteilt. Am Nachmittag und Abend wird es dann aber sukzessive trockener. Die Höchstwerte werden zwischen 22 und 27 Grad erwartet, westlich des Spessarts können auch 28 Grad erreicht werden. Zudem wird es windig, in den Bergen sogar mit stürmischen Böen.

Nach der Werbung weiterlesen

In der Nacht zum Dienstag klart es auf und die Temperaturen sinken laut Prognose auf 15 bis 9 Grad. Dann wird es laut DWD "hochsommerlich": Tagsüber wird es sonnig und wieder deutlich wärmer bei Höchstwerten zwischen 26 und 31 Grad. 

Temperaturen steigen weiter

Für den Mittwoch erwarten die Experten des DWD noch höhere Temperaturen: zwischen 30 Grad im Allgäu und 37 Grad am unteren Main. Richtung Alpen kann es dabei zu vereinzelten Hitzegewittern kommen.