Cham (dpa/lby) - Unwetter haben auch in Bayern vereinzelt zu Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Im Landkreis Cham in der Oberpfalz kam es zu überfluteten Kellern, kleineren Bränden und Blitzeinschlägen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem passierten nach Angaben der Feuerwehr zwei Verkehrsunfälle in dem Landkreis.