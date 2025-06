Wetter: Aprilwetter an Pfingsten: Am Montag wird es ruhiger

Der Wind ist dabei den gesamten Tag über deutlich weniger böig als noch am Wochenende bei Temperaturen im Bereich von 16 bis 18 Grad Celsius, in den Mittelgebirgslagen bis maximal 13 Grad. Die 20-Grad-Marke wird heute voraussichtlich nirgendwo in Thüringen geknackt. "Für einen Juni-Tag ist das frisch", so Thomas Hain. Schon am Dienstag erwartet der DWD aufgrund eines Tiefdruckgebiets über Dänemark, das sich auch auf Deutschland auswirkt, erneut starke Bewölkung und Regenfälle mit vereinzelten Gewittern in Thüringen. Ab Donnerstag steigt das Thermometer voraussichtlich, sodass es am kommenden Samstag in Thüringen erstmals verbreitet sommerliche Temperaturen geben und die 30-Grad-Marke erreicht werden wird.