Wetter an Ostern: Viel Sonnenschein zur Eiersuche im Freistaat erwartet

Deutlich ungemütlicher dürfte es demnach noch an Karfreitag werden: Der DWD rechnet mit vielen Wolken und Regen in einigen Regionen bei nur bis zu 10 bis 15 Grad. Schon am Samstag erwarten die Meteorologen dann aber mehr Sonne bei leichter Bewölkung und Temperaturen von bis zu 20 Grad.